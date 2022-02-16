Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 16 февраля в своем Telegram-канале обратилась к западным СМИ с призывом огласить график предполагаемых будущих «вторжений» России в другие страны

Захарова рассказала, как США пропагандируют войну © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Она пошутила, что ей хотелось бы спланировать отпуск.

В среду стало известно, что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия якобы вторгнется на Украину в три часа ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь там говорится, что ночь прошла без происшествий.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.