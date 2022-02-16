«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год», — сыронизировала Захарова.
Она пошутила, что ей хотелось бы спланировать отпуск.
В среду стало известно, что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия якобы вторгнется на Украину в три часа ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь там говорится, что ночь прошла без происшествий.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.