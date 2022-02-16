Западом будут назначаться всё новые «даты вторжений» России на Украину до тех пор, пока США и Россия не договорятся, уверен директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам с обращением, в котором утверждал, что не верит в желание России начать войну с Украиной, при этом угрожая "жёсткими мерами" в том случае, если "вторжение" состоится и пострадают американские граждане. Обещанного 7 лет ждут, но не забывают: Бондаренко назвал условия выполнения Минских соглашений © Екатерина Чеснокова

«Скорее всего, будут назначаться новые даты "вторжения" до тех пор, пока не воплотятся в жизнь какие-то договоренности между Россией и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия получила ответ на свои предложения по безопасности, и что эти требования в основном удовлетворяют Россию», — сказал Бондаренко.

Россия и США сегодня действительно находятся на пути достижения компромисса, подчеркнул эксперт.

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