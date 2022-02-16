Отрыв партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» от политсилы действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» значительно вырос с декабря. Такие данные привел на днях Киевский международный институт социологии в своем исследовании

Бизяев озвучил реальный рейтинг Зеленского © president.gov.ua

Если бы голосование проходило сейчас, «Европейская солидарность» набрала бы 22,9% голосов, «Слуга народа» — 16,4%, «Батькивщина» — 11,5%, ОПЗЖ — 10,1%, «Наши» Евгения Мураева - 6,2% , «Разумная политика» Дмитрия Разумкова — 5,8%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%.

Остальные партии, согласно опросу, набрали бы менее 5% и не прошли бы в Раду.

Что касается президентского рейтинга, то в нем действующий глава государства все еще сохраняет первенство: Зеленский — 25,1%, Порошенко — 21,8%, Юлия Тимошенко — 11,8%, Юрий Бойко — 8,3%, Разумков — 7,2%, Мураев — 6,5%, Смешко — 6,1%, Владимир Гройсман — 4,8%, Олег Ляшко — 3,9%.

В президентском рейтинге по сравнению с декабрем просели Зеленский, Смешко, Гройсман и Ляшко. В то же время незначительно выросла электоральная поддержка у Порошенко, Тимошенко, Бойко и Разумкова.