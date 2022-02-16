ВСУ отработали все возможные сценарии во время учений у границ с Крымом, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский во время «марафона единения» на украинском ТВ 16 февраля

«Мы отработали все возможные сценарии этих событий буквально на этих выходных при участии верховного главнокомандующего — президента Украины Владимира Зеленского — в 30 км от административной границы с Автономной республикой Крым», — сообщил Монастырский.

По словам главы МВД, Украина «не допустит никаких сепаратистских проявлений внутри страны вроде тех, что были в 2014 году в Харькове, Луганске, Донецке».

Как ранее заявили в Офисе Зеленского, по легенде учений возле Крыма Украина отрабатывала ответ на «планы по внутренней дестабилизации ситуации с применением элементов гибридной войны». На Украине стартуют учения с применением западного оружия © The U.S. Army

А именно, по легенде, на фоне «ложной информации о якобы сложном состоянии в энергетике, перебоях с отоплением и водоснабжением, "веерных" отключениях населенных пунктов от электроэнергии» на Украине «происходят беспорядки, попытки подрыва объектов критической инфраструктуры, захват административных зданий» — пояснили в Офисе президента.

Ранее в Минобороны РФ объявили о завершении учений в Южном и Западном военных округах. Участники учений отправились в пункты постоянной дислокации воинских частей.