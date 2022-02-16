Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 16 февраля рассказал о реакции главы государства на обращение депутатов Государственной Думы с предложением признать независимость республик Донбасса. Его слова приводит РИА Новости

Путин высказался о просьбе Госдумы признать ДНР и ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Журналисты на брифинге также спросили Пескова, согласны ли в Кремле с той позицией, что признание Луганской и Донецкой народных республик будет нарушением Минских соглашений.

«Признание не коррелируется с Минскими соглашениями, это так. Президент сказал, что главная задача — реализация минского комплекса мер», — резюмировал пресс-секретарь.

Накануне депутаты Государственной Думы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости ЛДНР. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и 1 воздержался.

Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.