«Президент обращение получил, отреагировал, принял к сведению. Это обращение — яркий показатель настроя наших депутатов. Президент акцентируется на том, что главное — урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, а этому будут способствовать инструменты Минских договоренностей», — сказал представитель Кремля.
Журналисты на брифинге также спросили Пескова, согласны ли в Кремле с той позицией, что признание Луганской и Донецкой народных республик будет нарушением Минских соглашений.
«Признание не коррелируется с Минскими соглашениями, это так. Президент сказал, что главная задача — реализация минского комплекса мер», — резюмировал пресс-секретарь.
Накануне депутаты Государственной Думы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости ЛДНР. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и 1 воздержался.
Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.