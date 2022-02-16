Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 февраля назвал «искренний открытый диалог» единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой, говорится на сайте главы государства

«Пусть гибнут украинцы, русские, белорусы»: Лукашенко о планах Запада © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк сказано в поздравлении Лукашенко с Днем восстановления Литовского государства.

Он выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, различие взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.

«Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие», — отметил Лукашенко.

Отношения между Минском и Вильнюсом резко ухудшились после прошедших в Белоруссии в августе 2020 года президентских выборов. Литва не признала легитимность Лукашенко и присоединилась к западным санкциям в отношении соседней республики. В конце 2021 года Вильнюс решил аннулировать контракт на транзит белорусских калийных удобрений через свои порты. В ответ Минск запретил транзит литовских нефтепродуктов и удобрений железнодорожным транспортом по своей территории.