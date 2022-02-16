Запад мог бы закрыть глаза на военный захват Киевом Донбасса, заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире видеоблога в YouTube экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича 14 февраля

«Как мне сказал один западный дипломат: "Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев — Ред.) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», — заявил Гармаш.

Представитель Киева в ТКГ добавил, что у Украины могли бы возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев продолжает наращивать военные силы и количество техники на линии разграничения и допустил возможность провокаций. Донбасс и не только. Где Украина может начать войну © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик Донбасса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на заключенное перемирие, перестрелки и обстрелы жилых районов продолжаются.

Москва неоднократно призывала страны Запада прекратить поставки Киеву летального оружия и военной техники. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.