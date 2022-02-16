«Как мне сказал один западный дипломат: "Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев — Ред.) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», — заявил Гармаш.
Представитель Киева в ТКГ добавил, что у Украины могли бы возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев продолжает наращивать военные силы и количество техники на линии разграничения и допустил возможность провокаций.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на заключенное перемирие, перестрелки и обстрелы жилых районов продолжаются.
Москва неоднократно призывала страны Запада прекратить поставки Киеву летального оружия и военной техники. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.