На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля «вторжении» России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату «нападения» на конец февраля. Об этом разведка сообщила 15 февраля в официальном докладе

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — заявили составители доклада.

Также Эстония признала, что действия России на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни конкретно странам Балтии, однако авторы доклада настаивают на том, что странам Запада необходимо сдерживать Москву в любом случае.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.