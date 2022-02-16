Дочь экс-президента Казахстана, депутат Мажилиса Дарига Назарбаева находится в отпуске, поэтому не появляется на заседаниях парламента. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Казахстана, передают РИА Новости 16 февраля

В пресс-службе мажилиса Казахстана пояснили, что Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса и поэтому она сейчас в отпуске.

В 2022 году Назарбаева ни разу не появлялась на заседаниях парламента. Депутат парламента Казахстана от партии «Нур Отан» Айдос Сарым призвал ее уйти в отставку. Мхатовская пауза затянулась. Казахстанский эксперт о будущем Назарбаева и Семьи © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В январе Дарига Назарбаева высказалась о массовых беспорядках в Казахстане и выразила соболезнования семьям всех погибших.

Нурсултан Назарбаев ушел с должности президента Казахстана 20 марта 2019 года. При этом он продолжил возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия главы АНК президенту Касым-Жомарту Токаеву.

После протестов и массовых беспорядков в январе 2022 года экс-президент ушел с поста главы Совбеза, его также занял Токаев. К Токаеву перешло и руководство правящей партией Казахстана «Нур Отан».