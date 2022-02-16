Он уточнил, что не хочет участвовать в войне в случае полномасштабного вторжения.
«Не моя война… американская история», — подчеркнул он.
По словам депутата, причиной для отказа возвращаться в Киев является преследование за «другую позицию» и «критику власти».
Он обвинил руководство Украины в «притеснении свободы слова» и в «поддержке националистов и фашистов». В итоге Кива оскорбительно отозвался о Зеленском, в частности, отметив, что тот «своими клоунскими ногами» топчет свою страну.
В конце января Кива улетел в испанский город Аликанте. Кроме того, страну покинули многие депутаты и бизнесмены. Позднее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от покинувших страну предпринимателей «вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство». В противном случае уехавшие из страны крупные бизнесмены подпишут себе приговор. Также он призвал уехавших за границу депутатов Рады вернуться на родину в течение 24 часов.