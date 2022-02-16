Находящийся в Испании депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива на днях в своем Telegram-канале заявил, что не намерен возвращаться на Украину

«Полная ликвидация»: Кива призвал СБУ устранить Байдена © AP, Patrick Semansky

«Не моя война… американская история», — подчеркнул он.

По словам депутата, причиной для отказа возвращаться в Киев является преследование за «другую позицию» и «критику власти».

Он обвинил руководство Украины в «притеснении свободы слова» и в «поддержке националистов и фашистов». В итоге Кива оскорбительно отозвался о Зеленском, в частности, отметив, что тот «своими клоунскими ногами» топчет свою страну.

В конце января Кива улетел в испанский город Аликанте. Кроме того, страну покинули многие депутаты и бизнесмены. Позднее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от покинувших страну предпринимателей «вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство». В противном случае уехавшие из страны крупные бизнесмены подпишут себе приговор. Также он призвал уехавших за границу депутатов Рады вернуться на родину в течение 24 часов.