«Президент [Украины Владимир Зеленский] допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — сказала Верещук.
Она отметила, что пока референдум в деталях не планируется.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в Трехсторонний контактной группе законопроекты относительно статуса Донбасса, изменения в Конституцию Украины и подготовки выборов.
Верещук прокомментировала это заявление Шольца. По ее словам, «никаких новых законов нет, никаких напрямую согласований не будет».
Также, по ее словам, западные партнеры призывают Украину вести прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР, однако прямого давления не оказывают.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что страна не намерена выполнять Минские соглашения.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате, однако не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса, несмотря на этот пункт Минских соглашений.