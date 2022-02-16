Власти Украины готовы провести в стране референдум о необходимости выполнения Минских соглашений, если иных вариантов уклониться от этого не останется. Об этом сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» 15 февраля

«Президент [Украины Владимир Зеленский] допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — сказала Верещук.

Она отметила, что пока референдум в деталях не планируется.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Зеленский пообещал ему представить на обсуждение в Трехсторонний контактной группе законопроекты относительно статуса Донбасса, изменения в Конституцию Украины и подготовки выборов. Кулеба признал, что Украина не выполнит Минские соглашения © Facebook, Dmytro Kuleba

Верещук прокомментировала это заявление Шольца. По ее словам, «никаких новых законов нет, никаких напрямую согласований не будет».

Также, по ее словам, западные партнеры призывают Украину вести прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР, однако прямого давления не оказывают.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что страна не намерена выполнять Минские соглашения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате, однако не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса, несмотря на этот пункт Минских соглашений.