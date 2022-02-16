В ходе этого заседания облсовет одобрил выделение 19 млн гривен (50,5 млн рублей) из бюджета на организацию и оборудование в регионе подразделений теробороны. Также местные власти на сессии 45 голосами «за» поддержали передачу ряда зданий в области для расположения там военных подразделений теробороны. В частности, для дислоцирования штаба определили особняк Пташниковой (Канатная улица).
При этом нашлись депутаты, которые выступили против сомнительной инициативы. Представительница Партии Шария Яна Фрейман озвучила мнение, что «скопление войск» России возле границ Украины и вероятность «подготовки к вторжению» является «фейковыми угрозами и хайпом», а депутат Шкаровский возмутился, что под тероборону отдаются объекты, которые не приспособлены для размещения военных частей. Как альтернативу он предложил отдать здание на Думской, 1, где находится горсовет.
«Вчера выступает президент и министр обороны, что нет никакой войны, что это все нагнетание ситуации. Сегодня минобороны РФ заявляет, что военные части закончили свои плановые учения. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы уже проходили это в 2014-2015 году — они бегали по улицам и отжимали у кого-то бизнес, и сами определяли, кто у них внутренний враг. Это бандформирования. По-другому я их не могу назвать», — заявил Шкаровский.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
На днях британские и американские СМИ даже указали точное время и дату «российского вторжения». Напасть Россия, по их мнению, должна была в ночь на 16 февраля. После того, как «вторжения» не произошло, в СМИ изменили данные.