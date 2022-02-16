В Одессе депутат областного совета от «Опозиционной платформы - За жизнь» Вадим Шкаровский во время внеочередной сессии 15 февраля назвал территориальную оборону «бандформированием». Соответствующее видео распространили местные СМИ

Как это делается в Одессе. Труханов отомстил Зеленскому при помощи теробороны © AP, Efrem Lukatsky

При этом нашлись депутаты, которые выступили против сомнительной инициативы. Представительница Партии Шария Яна Фрейман озвучила мнение, что «скопление войск» России возле границ Украины и вероятность «подготовки к вторжению» является «фейковыми угрозами и хайпом», а депутат Шкаровский возмутился, что под тероборону отдаются объекты, которые не приспособлены для размещения военных частей. Как альтернативу он предложил отдать здание на Думской, 1, где находится горсовет.

«Вчера выступает президент и министр обороны, что нет никакой войны, что это все нагнетание ситуации. Сегодня минобороны РФ заявляет, что военные части закончили свои плановые учения. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы уже проходили это в 2014-2015 году — они бегали по улицам и отжимали у кого-то бизнес, и сами определяли, кто у них внутренний враг. Это бандформирования. По-другому я их не могу назвать», — заявил Шкаровский.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

На днях британские и американские СМИ даже указали точное время и дату «российского вторжения». Напасть Россия, по их мнению, должна была в ночь на 16 февраля. После того, как «вторжения» не произошло, в СМИ изменили данные.