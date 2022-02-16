Запад в лице посольства США на Украине четко обозначил всему миру свою территорию влияния в этой стране, демонстративно перенеся свое посольство из Киева во Львов. Такое заявление 15 февраля сделал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала «Наш»

«Мы видим бегство политических элит на Запад и фактически ставки, которые делаются путем перенесения посольств… И мы видим, что Запад уже определяет западную Украину, как сферу своего влияния. И получатся, что центральная Украина оказывается в таком своеобразном чистилище, которое оказывается между двумя мирами. Это есть очень серьезная угроза раскола страны на три составных части», — сказал Кущ.

Санкции против РФ вводятся беспредметно - посол © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Андрей Бузаров сравнил вывод дипломатов с Украины с выводом американских войск из Афганистана. Он отметил, что таким образом США показало неуважение к украинской власти, которое Киев так и не понял.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. Он отметил, что украинское руководство, «судя по всему, не ощущает той угрозы, о которой все время твердит» в Вашингтоне, и даже пытается опровергать американскую информацию и не реагирует на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной.

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Американский президент Джо Байден даже назвал конкретную дату «российского вторжения» — 16 февраля.

В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.