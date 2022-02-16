Президент Украины Владимир Зеленский обратился 16 февраля к жителям Украины по случаю Дня единения. Обращение транслировали украинские телеканалы

Как и 14 февраля, Зеленский начал обращение к украинцам с фразы: «Великий народ великой страны».

«Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание: жить в мире, счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем защитить наш дом», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что «Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно». Постпред США потребовала от РФ доказательств, что «вторжения» не будет © CC0, Pixabay

По указанию власти 16 февраля на телеканалах Украины проходит Марафон единения #UAвместе. В эфире выступают члены правительства страны, транслируются ролики о городах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украину «пугают великой войной» и «днем нападения», и призвал превратить его в день единения, затем он подписал соответствующий указ. Он заявил, что и Крым, и Донбасс «вернутся» на Украину, но исключительно дипломатическим путем. На фоне слухов о вторжении часть госчиновников и депутатов Рады уехали из страны, и Зеленский призвал их немедленно вернуться.

Ранее СМИ Британии заявили, что нападение на Украину состоится в ночь на 16 февраля.

Москва не раз подчеркивала абсурдность подобных заявлений и призывала страны Запада остановить истерию вокруг Украины в СМИ и на официальном уровне.