Как и 14 февраля, Зеленский начал обращение к украинцам с фразы: «Великий народ великой страны».

«Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание: жить в мире, счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем защитить наш дом», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что «Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно».

Постпред США потребовала от РФ доказательств, что «вторжения» не будет
Постпред США потребовала от РФ доказательств, что «вторжения» не будет
© CC0, Pixabay

По указанию власти 16 февраля на телеканалах Украины проходит Марафон единения #UAвместе. В эфире выступают члены правительства страны, транслируются ролики о городах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украину «пугают великой войной» и «днем нападения», и призвал превратить его в день единения, затем он подписал соответствующий указ. Он заявил, что и Крым, и Донбасс «вернутся» на Украину, но исключительно дипломатическим путем. На фоне слухов о вторжении часть госчиновников и депутатов Рады уехали из страны, и Зеленский призвал их немедленно вернуться.

Ранее СМИ Британии заявили, что нападение на Украину состоится в ночь на 16 февраля.

Москва не раз подчеркивала абсурдность подобных заявлений и призывала страны Запада остановить истерию вокруг Украины в СМИ и на официальном уровне.