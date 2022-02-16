Вывод дипломатов с Украины похож на вывод американских войск из Афганистана. Такое мнение 15 февраля выразил в эфире телеканала «Наш» эксперт по международным отношениям, правозащитник Андрей Бузаров

«Вывод дипломатов американских из Киева мне напоминает вывод американских войск из Афганистана. Это сигнал властям. Потому что выводу американских дипломатов из Киева предшествовало не назначение посла полтора года. И это не техническая процедура. Это шаг американцев о непризнании в какой-то степени, делегитимации украинской власти, но не государства», — заявил он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил удивление, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. Он отметил, что украинские власти, «судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят» в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной. Президент США обратился к россиянам насчет войны © REUTERS, Kevin Lamarque

В последние месяцы США и другие страны — участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы «нападет» на соседнее государство 16 февраля.

В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.