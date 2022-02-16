В ночь с 15 на 16 февраля агентство Reuters стало вести трансляцию с майдана Независимости в центре Киева.
Фоном трансляции играла различная музыка. Внезапно в эфире прозвучал гимн СССР.
«Россия заявляет, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад утверждает, что пока не видел доказательств», — говорится в подписи к видео.
Ранее британские таблоиды The Sun и The Mirror вышли с новостями о часе «вторжения» России на Украину — они заявили, что это произойдет в три часа ночи 16 февраля по Киеву. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вторжение «весьма вероятно».
В Минобороны РФ 15 февраля сообщили о начале возвращения военных после учений в Южном и Западном федеральных округах в места постоянной дислокации.
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск по территории страны — ее суверенное право, и Россия не угрожает никаким странам.