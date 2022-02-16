Во время трансляции агентства Reuters в ночь на 16 февраля с Майдана в Киеве в качестве фоновой музыки стал звучать гимн СССР. Видео опубликовано в YouTube

В ночь с 15 на 16 февраля агентство Reuters стало вести трансляцию с майдана Независимости в центре Киева.

Фоном трансляции играла различная музыка. Внезапно в эфире прозвучал гимн СССР. Британцы высмеяли несостоявшееся «вторжение» РФ на Украину © CC0, Pixabay

«Россия заявляет, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад утверждает, что пока не видел доказательств», — говорится в подписи к видео.

Ранее британские таблоиды The Sun и The Mirror вышли с новостями о часе «вторжения» России на Украину — они заявили, что это произойдет в три часа ночи 16 февраля по Киеву. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вторжение «весьма вероятно».

В Минобороны РФ 15 февраля сообщили о начале возвращения военных после учений в Южном и Западном федеральных округах в места постоянной дислокации.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск по территории страны — ее суверенное право, и Россия не угрожает никаким странам.