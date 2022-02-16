Выступление президента США Джозефа Байдена об Украине свидетельствует о транзитности этой страны, как участника переговоров. Такое мнение 15 февраля выразил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала «Наш»

Украина не может противостоять США и РФ одновременно - экономист © Daniel Tokarets / flickr

В своем выступлении Байден заявил, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч военных и может начать наступление. Он также отметил, что Вашингтон и страны — участницы НАТО не намерены размещать ракеты на территории Украины, выступив за дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом Байден заявил, что США не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев на территории Украины ответят жестко.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.