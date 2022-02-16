«Как раз в отношении Украины здесь очень четко видно, что она рассматривается, как транзитный участник этих переговоров. То есть, цель сформировать серьезную систему безопасности не просматривается. Транзит — это значит не только линейное. Мы все время рассматриваем так, будто вокруг Украины весь мир вращается. На самом деле медийная атака Запада и позиция США имеют много целей, которые не связаны с Украиной» — заявил эксперт.
В своем выступлении Байден заявил, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч военных и может начать наступление. Он также отметил, что Вашингтон и страны — участницы НАТО не намерены размещать ракеты на территории Украины, выступив за дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом Байден заявил, что США не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев на территории Украины ответят жестко.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.