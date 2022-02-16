Запад давит Украину экономически, поэтому Киев будет вынужден идти на уступки. Об этом 15 февраля заявил экономический эксперт Виктор Суслов в эфире телеканала UkrLive

Почему деградирует украинская экономика? Ответ эксперта Джозеф Байден говорил о том, что Украина готова к выполнению политической части Минских соглашений. И поскольку Запад и Россия в этом действуют общими усилиями, Украина противостоять и тем и другим одновременно не может. А Запад давит Украину экономически», — заявил эксперт.

Кроме того он отметил, что кампания в четыре месяца о якобы грозящем нападении со стороны России уже привела к огромным экономически потерям Украины.

Ранее политический эксперт Алексей Фещенко заявил, что градус напряжения на границе с Украиной будет подниматься и может вызвать провокацию в Донбассе. А политолог Руслан Бортник выразил мысль, что ситуация вокруг Украины будет набирать обороты, о чем свидетельствует отсутствие прагматичного диалога с Киевом со стороны Москвы и Вашингтона.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.