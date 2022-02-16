Градус напряжения на границе с Украиной будет подниматься и может вызвать провокацию в Донбассе. Такое мнение 15 февраля высказал в эфире телеканала «Наш» политический эксперт Алексей Фещенко

«Градус будет подниматься еще до определенной критической точки. Критическая точка имеет два сценария, по моему убеждению. Первый сценарий: встреча, разработка гарантий безопасности, о которых не говорят, создание определенного документального оформления тех или иных гарантий. Если не будет хотя бы точечной ситуативной договоренности, то может быть провокация. Это может быть на той же территории, на Донбассе», — отметил эксперт.

Второй сценарий, по убеждению Фещенко, диктует некий прецедент, который создаст еще больший уровень давления. В таком случае градус повысится до такого уровня, что американская, российская и украинская стороны создадут формат, похожий на «Минск-3».

Ранее политолог Руслан Бортник выразил мысль, что ситуация вокруг Украины будет набирать обороты, о чем свидетельствует отсутствие прагматичного диалога с Киевом со стороны Москвы и Вашингтона. МИД РФ: в Донбассе возможны провокации «автономных акторов» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.