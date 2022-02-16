На данный момент заголовок и вводный абзац статьи The Sun сформулирован следующим образом: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». В изначальном варианте, который доступен в кэш-архиве, вместо фразы «в любое время» заявлялось «завтра в час ночи».
Кроме того, в первоначальной версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, три часа ночи является «наиболее вероятным временем» для отдачи «приказа». Сейчас в этой части текста говорится, что ночь «прошла без происшествий».
Британские таблоиды накануне назначили время «вторжения» — якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как «наиболее вероятное время». Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.
В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».