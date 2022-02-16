Британская газета The Sun 16 февраля изменила заголовок и текст своей статьи про дату начала «вторжения» России на Украину

Британцы высмеяли несостоявшееся «вторжение» РФ на Украину © CC0, Pixabay

Кроме того, в первоначальной версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, три часа ночи является «наиболее вероятным временем» для отдачи «приказа». Сейчас в этой части текста говорится, что ночь «прошла без происшествий».

Британские таблоиды накануне назначили время «вторжения» — якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как «наиболее вероятное время». Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.

В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».