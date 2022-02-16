Читатели британской The Daily Mail 16 февраля отреагировали на ранее распространявшиеся данные о российском «вторжении» на Украину

Постпред РФ опроверг «вторжение» России на Украину © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Уже среда, друзья», «Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой», «Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль», «Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. — прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят», «Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это», «Так называемые союзники в последние дни навредили Украине больше, чем России. Тысячи людей, в том числе предприниматели и их капитал, за последние дни покинули Украину», — написали британцы в сети.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.