«Таких планов нет», — сообщили в посольстве.
Отмечается, что все загранучреждения РФ на Украине продолжают работать.
Ранее США и ряд других государств эвакуировали часть дипломатов с Украины и призвали своих граждан покидать страну.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о переносе посольства из Киева во Львов. Также во Львов переехали диппредставительства Австралии и Канады.
Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, заявляя о стягивании российских войск к ее границе. На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе. Кремль подчеркивает, что подобные заявления безосновательны, и призывает перестать накачивать Украину оружием.