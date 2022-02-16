Российское посольство не планирует переезд из Киева в другой город, сообщает 16 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии

«Таких планов нет», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что все загранучреждения РФ на Украине продолжают работать. Негде разместить. Как живут во Львове «эвакуированные» из Киева западные дипломаты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее США и ряд других государств эвакуировали часть дипломатов с Украины и призвали своих граждан покидать страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о переносе посольства из Киева во Львов. Также во Львов переехали диппредставительства Австралии и Канады.

Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, заявляя о стягивании российских войск к ее границе. На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе. Кремль подчеркивает, что подобные заявления безосновательны, и призывает перестать накачивать Украину оружием.