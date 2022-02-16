Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 15 февраля потребовала от России представить доказательства отсутствия планов вторгаться на Украину. Ее слова приводит нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur

Президент США обратился к россиянам насчет войны © REUTERS, Kevin Lamarque

«Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход», — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, только президент России Владимир Путин и «сами русские» точно знают, что они собираются делать.

«Поэтому мы надеемся, что они выберут дипломатию, а не конфронтацию», — отметила постпред США.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.