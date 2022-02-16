По мнению Томас-Гринфилд, Россия может отказаться от имеющихся у нее планов, но при этом будет якобы продолжать угрожать суверенитету Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение.
Она отметила, что США продолжат «активно помогать им найти способ избежать конфронтации», но на дипломатическом уровне за столом переговоров и лишь до тех пор, пока сами русские намерены продолжать дискуссии.
«У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины», — заявила постпред США при ООН.
На днях президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.