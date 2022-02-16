Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 15 февраля допустила, что Россия может отказаться от вторжения на Украину, передает телеканал Al-Jazeera

Песков рассказал о шутке Путина про «вторжение» на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Она отметила, что США продолжат «активно помогать им найти способ избежать конфронтации», но на дипломатическом уровне за столом переговоров и лишь до тех пор, пока сами русские намерены продолжать дискуссии.

«У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины», — заявила постпред США при ООН.

На днях президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.