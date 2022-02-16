Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля на пресс-конференции отметил, что ответ НАТО по гарантиям безопасности не устроит Москву, трансляцию вел телеканал Die Welt

Рар ответил, возможен ли новый договор о безопасности в Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.

«Дать конкретный ответ на широкие запросы и сделать предложения — это было умной реакцией со стороны НАТО», — высказался Шольц.

По его словам, в ответе НАТО можно найти готовность к прозрачности, «что касается военных маневров, размещения вооружений и диалога по контролю над вооружениями».

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.