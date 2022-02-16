Очень много немцев хотят, чтобы Германия сблизилась с Россией, однако подконтрольные США средства массовой информации диктуют в ФРГ антироссийскую повестку, рассказал известный политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

«Есть очень много немцев, которые считают, что нужно мириться с Россией, и поэтому они будут позитивно рассматривать тот факт, что Шольцу где-то все-таки удалось немного ситуацию как будто сдвинуть с мертвой точки», — подчеркнул Рар.

При этом он напомнил, что «в Германии есть диктатура либеральных СМИ, которым не хочется никакого компромисса с Россией».

«Американцы хотят через свои трансатлантические сети, в конце концов, постараться остановить «Северный поток-2», как символ германо-российских позитивных отношений», — констатировал эксперт.

На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России © stroicom_gelendzhik Владимира Путина.

Также в этих изданиях «ругают Шольца за то, что он не говорит нигде, что он закроет «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину».

Рар отметил, что главе немецкого правительства приходится обращать внимание и на эту позицию, пока он находится у власти.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.