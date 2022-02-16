«Есть очень много немцев, которые считают, что нужно мириться с Россией, и поэтому они будут позитивно рассматривать тот факт, что Шольцу где-то все-таки удалось немного ситуацию как будто сдвинуть с мертвой точки», — подчеркнул Рар.
При этом он напомнил, что «в Германии есть диктатура либеральных СМИ, которым не хочется никакого компромисса с Россией».
«Американцы хотят через свои трансатлантические сети, в конце концов, постараться остановить «Северный поток-2», как символ германо-российских позитивных отношений», — констатировал эксперт.
Он отметил, что проамериканские СМИ в Германии требуют от канцлера Германии ругани в адрес президента России Владимира Путина.
Также в этих изданиях «ругают Шольца за то, что он не говорит нигде, что он закроет «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину».
Рар отметил, что главе немецкого правительства приходится обращать внимание и на эту позицию, пока он находится у власти.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.