Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита на Украину не стал критиковать Россию по примеру своего британского коллеги Бориса Джонсона, а потребовал от Киева выполнения минских соглашений, что можно считать успехом немецкой дипломатии, сказал известный политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

«Хорошо, что немецкий канцлер в этом отношении не приехал в Украину, чтоб использовать трибуну только для ругани в адрес России, как это делают англичане», — подчеркнул немецкий эксперт.

На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России © stroicom_gelendzhik

Кроме того, Рар считает важным, что канцлер ФРГ на пресс-конференции потом с Зеленским сказал о том, что Киев согласился начать выполнять Минские соглашения «по таким трудным статьям для Украины, как автономия или выборы на Донбассе».

По мнению Рара, это можно считать продвижением вперед в урегулировании конфликта на Украине.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.