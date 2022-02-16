«Хорошо, что немецкий канцлер в этом отношении не приехал в Украину, чтоб использовать трибуну только для ругани в адрес России, как это делают англичане», — подчеркнул немецкий эксперт.

На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России
На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России
© stroicom_gelendzhik
Также, по его мнению, Шольц «послал четкий сигнал мировому сообществу, что сейчас членство Украины в НАТО не на повестке дня».

Кроме того, Рар считает важным, что канцлер ФРГ на пресс-конференции потом с Зеленским сказал о том, что Киев согласился начать выполнять Минские соглашения «по таким трудным статьям для Украины, как автономия или выборы на Донбассе».

По мнению Рара, это можно считать продвижением вперед в урегулировании конфликта на Украине.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру. 

 