Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал сообщения СМИ о бегстве олигархов с Украины как признаке приближающейся войны

«Понятно, что когда элита разбегается как тараканы, это позорище. До анонсированной даты вторжения остается 48 часов, и они должны оставаться в стране и демонстрировать спокойствие.

В этом смысле команда президента вела себя спокойно и адекватно. Когда возникла угроза воздушной блокады, Кабмин тут же выделил 600 млн долларов на сохранение авиарейса, были приняты меры со стороны Министерства инфраструктуры и Офиса президента. Ситуация более-менее рассосалась», — сказал эксперт.

«День вторжения»: Зеленский готовит сюрпризы - СМИ © пресс-служба президента Украины

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