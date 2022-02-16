«Понятно, что когда элита разбегается как тараканы, это позорище. До анонсированной даты вторжения остается 48 часов, и они должны оставаться в стране и демонстрировать спокойствие.
В этом смысле команда президента вела себя спокойно и адекватно. Когда возникла угроза воздушной блокады, Кабмин тут же выделил 600 млн долларов на сохранение авиарейса, были приняты меры со стороны Министерства инфраструктуры и Офиса президента. Ситуация более-менее рассосалась», — сказал эксперт.
Он уверен, что никакой войны не будет, более пик паники пройден, и в ближайшие недели тема вообще сойдет на нет. По мнению аналитика, информационная пена о «вторжении» была взбита для того, чтобы убедить Украину самостоятельно отказаться от членства в НАТО, и вынудить Киев выполнить Минские соглашения.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.