Все студенты, ранее покинувшие Донецк из страха, неразберихи или по идейным соображениям получили возможность вернуться в родной ВУЗ, поскольку еще совсем молоды и могли не разобраться в сложившихся обстоятельствах, а вот преподавателям в возвращении было отказано, заявила в интервью изданию Украина.ру ректор ДонНЭУ Светлана Дрожжина

«Преподавателей не брала. Врать не могу. Если бы я знала, что этот человек просто испугался, но это не так. Вот вернулась бы, например, женщина, которая скачала из нашей электронной библиотеки 30 тысяч документов и отдала их в Кривой Рог. Этот человек не испугался, не растерялся, а сделал выбор. Многие будут меня осуждать, но я поступила так», — сказала она.

Также ректор поделилась информацией о том, где работают выпускники ее вуза, оказалось, что львиная доля из них трудится по специальности в своем родном регионе, 14% — в России и только 1% — в других странах.

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.