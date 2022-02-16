«Были и моменты, когда мама студента, который поступил к нам с территории Украины, приходила: "Я не могу вернуться в свой город, СБУ узнает. Дадите нам с сыном комнату отдельную в общежитии?"», — рассказала ректор.
Дрожжина призналась, что всем студентам, сначала уехавшим на Украину, а потом вернувшимся в родной Донецк дают возможность восстановиться на учебе. А вот преподавателей обратно не берут. Причина в том, что это взрослые люди, которые очевидно сделали свой выбор, пояснила ректор.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.