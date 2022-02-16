В Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского поступают и студенты с Западной Украины. Никаких препятствий к тому нет, рассказала ректор этого учебного заведения Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру

«Были и моменты, когда мама студента, который поступил к нам с территории Украины, приходила: "Я не могу вернуться в свой город, СБУ узнает. Дадите нам с сыном комнату отдельную в общежитии?"», — рассказала ректор.

Вышли на войну с государством. Что происходит с украинскими предпринимателями © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.