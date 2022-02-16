По словам ректора, первыми на беду донецких студентов и преподавателей откликнулись такие российские вузы как Российский экономический университет имени Плеханова, Орловский государственный университет имени Тургенева, Ростовский государственный экономический университет — РИНХ, Кубанский государственный технический университет.
«Помогали многие, но эти вузы отозвались сразу, не испугались никаких санкций. В 2015-м, когда еще неясно было все: что будет, как будет. Приезжаем в Москву, выходит к нам ректор знаменитой "Плехановки" и подписывает с нами договор о сотрудничестве!
Это такая поддержка была! А у нас тут дела совсем плохо — бомбят, магазины закрыты, деньги не платят. И тут мне звонят: "Вашему вузу собрали помощь, сами привезем груз". И привезли. Как оценить такую бескорыстную и бесстрашную помощь?» — рассказала Дрожжина.
Оказывали российские вузы и информационную поддержку, уточнила она. В частности, учебные заведения открыли для ДонНЭУ доступ к электронным ресурсам своих библиотек.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.