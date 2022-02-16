Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру поделилась информацией о том, какую именно помощь ее учебное заведение получило в самый разгар войны

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«Помогали многие, но эти вузы отозвались сразу, не испугались никаких санкций. В 2015-м, когда еще неясно было все: что будет, как будет. Приезжаем в Москву, выходит к нам ректор знаменитой "Плехановки" и подписывает с нами договор о сотрудничестве!

Это такая поддержка была! А у нас тут дела совсем плохо — бомбят, магазины закрыты, деньги не платят. И тут мне звонят: "Вашему вузу собрали помощь, сами привезем груз". И привезли. Как оценить такую бескорыстную и бесстрашную помощь?» — рассказала Дрожжина.

Оказывали российские вузы и информационную поддержку, уточнила она. В частности, учебные заведения открыли для ДонНЭУ доступ к электронным ресурсам своих библиотек.

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.