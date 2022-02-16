Война разделила людей: пусть и небольшая, но часть дончан уехала на Запад страны, откуда неоднократно угрожала землякам «подвалами». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина

«Идейных меньшинство. Каждый знал, что такое СБУ, и чем все может закончиться. Угрозы посыпались нам сразу уже в 14-м и 15-м году. Наша бывшая коллега, одна из тех, кто возглавил вуз-клон, говорила, что они сюда заедут на белом коне, а мы будем в подвале. У нас были прекрасные отношения, я, например, считала их подругами. Вот так война разделила», — рассказала ректор.

Байден не планирует визит в Киев, несмотря на приглашение Зеленского © REUTERS, Kevin Lamarque

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.