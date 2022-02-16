«Идейных меньшинство. Каждый знал, что такое СБУ, и чем все может закончиться. Угрозы посыпались нам сразу уже в 14-м и 15-м году. Наша бывшая коллега, одна из тех, кто возглавил вуз-клон, говорила, что они сюда заедут на белом коне, а мы будем в подвале. У нас были прекрасные отношения, я, например, считала их подругами. Вот так война разделила», — рассказала ректор.
Между тем, подчеркнула она, в ДонНЭУ приняли обратно всех студентов, что ранее уехали из родного города на запад Украины. Даже тех, кто сделал это по идейным соображениям. Молодые люди, пояснила ректор, нередко становятся ведомыми на поводу у не самых лучших взрослых.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.