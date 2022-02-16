Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру поделилась информацией о том, что в вуз принимали всех студентов, которые ранее приняли решение уехать на запад страны

«Сначала, в начале войны, нам было очень обидно. Но мы решили, что всех студентов, кто будет возвращаться, каждого ребенка будем брать, возвращать… Мы их считаем своими товарищами, хоть и младшими. Все же иногда ведомыми, верящими старшим, идущими за ними, иногда слепо. Когда возвращались, брали всех», — рассказала Дрожжина.

Посольство Индии призвало соотечественников покинуть Украину © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.