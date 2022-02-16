«Сначала, в начале войны, нам было очень обидно. Но мы решили, что всех студентов, кто будет возвращаться, каждого ребенка будем брать, возвращать… Мы их считаем своими товарищами, хоть и младшими. Все же иногда ведомыми, верящими старшим, идущими за ними, иногда слепо. Когда возвращались, брали всех», — рассказала Дрожжина.
Большинство, подчеркнула она, покидало родной город из страха перед войной и от неопределенности, но были и те, кто делал это по идейным соображениям. Однако в вузе и тем, и другим дали право на ошибку и позволили продолжить обучение.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.