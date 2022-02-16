«Разъезжались по понятным причинам: студенты не знали, какой будет диплом, будет ли он признан. Неопределенность пугала многих. А потом вдруг указ президента России о признании дипломов ДНР. Преподаватели многие бросили свои квартиры и дома. Некоторые просто не принимали то, что было в 2014-м, а многие просто боялись», — сказала Дрожжина.
Однако большинство, по ее словам, в конце концов вернулось в родной Донецк, и основная причина тому, говорит ректор, большая любовь местных жителей к своей земле.
«Здесь дом. И те, кто поехали, подзаработали, но вернулись сюда, потому что здесь квартира, здесь жилье. Очень привязаны люди к Донецку. Те, кто хотел уехать из Донецка, те отсеялись. И сейчас продолжают делать гадости, говорить гадости…», — рассказала она.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.