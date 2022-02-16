Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру рассказала, что в 2014-15 годах люди из Донецка уезжали от войны и неразберихи, в том числе и студенты

«Разъезжались по понятным причинам: студенты не знали, какой будет диплом, будет ли он признан. Неопределенность пугала многих. А потом вдруг указ президента России о признании дипломов ДНР. Преподаватели многие бросили свои квартиры и дома. Некоторые просто не принимали то, что было в 2014-м, а многие просто боялись», — сказала Дрожжина.

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«Здесь дом. И те, кто поехали, подзаработали, но вернулись сюда, потому что здесь квартира, здесь жилье. Очень привязаны люди к Донецку. Те, кто хотел уехать из Донецка, те отсеялись. И сейчас продолжают делать гадости, говорить гадости…», — рассказала она.

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.