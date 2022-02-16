«В идеале для России является изменение политического режима на Украине, смена руководства и превращение Украины в дружественную страну, поэтому просто военная операция без серьезной подготовки внутреннего переворота в Киеве, способного поддержать эту операцию, представляется маловероятной.
А сама идея смены режима на Украине совершенно справедливо напоминает, чем занимался Запад на протяжении последних 20 лет в разных регионах мира и то, что Россия категорически отвергала», — сказал политолог.
Он пояснил, что подобного рода решения потребуют от РФ фундаментального изменения внешней политики, к чему Россия пока не готова.
«Поэтом я склоняюсь к тому, что все-таки войны не будет, хотя полностью исключить ее начало не могу», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.