Уровень напряженности вокруг войны на Украине набирает обороты, страны идут на блеф, чтобы повысить ставки. Кто в этой ситуации находится в выигрыше, и в чем именно заинтересованы стороны, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Николай Злобин

Украина поскандалила с партнерами из-за России - Зеленский © president.gov.ua

«России хорошо иметь полуотколовшийся Донбасс, как форпост, который постоянно дестабилизирует Украину. Признание Донецка и Луганска понятное дело разрушает Минские соглашения и выводит этот регион из состава Украины де-факто, что, по-моему, не является российской задачей, хотя в случае опасности для этого региона, Россия будет его защищать.

Но совершенно очевидно, что цель России — не Донбасс, а Украина. Цель Запада — не Украина, а Россия», — заключил политолог.

Опасность включения Украины в НАТО, уверен он, не в том, что уменьшится подлетное время ракет до территории РФ, подобное вооружение уже есть в Прибалтике, а в том, что «НАТО окончательно оторвет Украину от российской цивилизации».

«И в течение короткого времени превратит ее в европейскую страну не только в военном плане, но и психологически, культурно, ментально. Эта проблема волнует, мне кажется, Россию гораздо больше, потому что это реально очень сильный удар по самой концепции русского мира, который и так за последнее время только сворачивается», — сказал политолог.

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