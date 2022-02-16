Политолог Николай Злобин ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какую форму может принять современная война и какое из действий сторон можно считать ее началом

Против РФ сложно вводить санкции - глава Госсовета Италии © Andrew Mansfield / flickr

«Кибератака — это начало войны? Или танки должны перейти границу? Удар российскими ракетами по стратегическим целям в Украине — это начало войны? Или пехота должна двинуться?

Напомню, как адвокат дьявола, что удары, например, Израиля по целям в Палестине, или американцев по целям в Иране, или удары по целям в других странах, которые были за последние два десятилетия, войной не считались. Они расценивались как превентивные удары, либо как удары возмездия, но не приводили к большим военным действиям», — сказал Злобин.

По его мнению, наиболее вероятно, что началом войны сегодня можно будет считать крупномасштабную кибератаку, разрушающую логистику и коммуникации потенциального противника.

Не исключаются также провокации как повод для начала военных действий, заключил политолог, однако и этот способ, по его мнению, уже уходит в историю, ведь «вообще гибридной войне не нужны публичные причины для начала действий».

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.