Президент США Джо Баден назвал 16 февраля днем «российского вторжения», когда Москва якобы планирует напасть на Украину. СМИ все чаще пишут о войне, и эмоциональная эскалация достигла, кажется, предела. Но все это не больше, чем блеф, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Николай Злобин

«Я думаю, что войны все-таки не будет, хотя блефа с обеих сторон сегодня очень много и вопрос заключается в том, может ли одна и другая сторона достичь своих геополитических целей через блеф, эскалацию и повышение ставок», — сказал Злобин.

Министр обороны Украины назвал единственный вариант атаки на Киев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Кстати, президент [Гарри] Трумэн, ставший лидером США весной 1945 года, никогда не использовал словосочетание «холодная война», а называл тогдашнюю ситуацию «войной нервов», то есть, кто первый сморгнет. Мне кажется, сейчас тоже идет очень ожесточенная и упорная война нервов, каждый демонстрирует свою политическую волю, свою решимость и вопрос заключается в том, кто первый моргнет», — считает политолог.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.