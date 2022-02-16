«Я думаю, что войны все-таки не будет, хотя блефа с обеих сторон сегодня очень много и вопрос заключается в том, может ли одна и другая сторона достичь своих геополитических целей через блеф, эскалацию и повышение ставок», — сказал Злобин.
Он сравнил происходящее с первой половиной Холодной войны, то есть с периодом до Карибского кризиса включительно, когда русские и американцы фактически находились на гране вооруженных действий. Эксперт напомнил, что блефовали тогда все, ставки повышались, однако в конце концов стороны находили компромисс.
«Кстати, президент [Гарри] Трумэн, ставший лидером США весной 1945 года, никогда не использовал словосочетание «холодная война», а называл тогдашнюю ситуацию «войной нервов», то есть, кто первый сморгнет. Мне кажется, сейчас тоже идет очень ожесточенная и упорная война нервов, каждый демонстрирует свою политическую волю, свою решимость и вопрос заключается в том, кто первый моргнет», — считает политолог.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.