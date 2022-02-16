Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, расписал подробный план урегулирования украинского вопроса, четко обозначив, какая из сторон что должна сделать

«Во-первых, самое главное — чтобы США ушли из Украины и Восточной Европы. Вернуть домой все американские войска, дислоцированные в регионе. Прекратить вооружать и финансировать режим на Украине, пришедший к власти в результате государственного переворота.

Выгнать с Украины всех американских советников, агентов ЦРУ, неонацистов и наемников. [Президент Украины Владимир] Зеленский и украинские фашисты долго не продержатся без поддержки Вашингтона», — заявил активист.

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«В конечном итоге НАТО необходимо полностью распустить. Украина должна вывести свои войска и вооружение с линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками. Киев должен сесть за стол переговоров и разговаривать с Донбассом напрямую и на равных.

Блокада этих республик должна быть прекращена. Международному сообществу необходимо официально их признать», — сказал он.

Ускорить все это, уверен Баттерфилд, могут простые люди, в том числе и в США, которые будут открыто выступать против военных действий и за переговоры. Протесты, организованные его партией в США на прошлой неделе — это первый небольшой шаг в этом направлении, считает активист.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.