Главная причина украинского кризиса - не во внутреннем противоречии американского правящего класса, а его непреодолимом желании взять в свои руки ключи от нефтяной прибыли и мировой энергетики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд

«Правящий класс США и его политический истеблишмент преследовали цель разбить Россию и установить господство над ней с самого момента окончания холодной войны, и они никогда не отказывались от этого.

Что особенно толкает капитализм США к войне с Россией прямо сейчас, так это его отчаянное желание контролировать прибыль от нефти и энергетики в глобальном масштабе. Гигантские нефтяные монополии США и банки Уолл-Стрита так и не оправились от обвала нефтяного рынка во время глобальной рецессии 2008-2009 годов», — утверждает активист.

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«Те, кто думают, что Пентагон планирует остановиться на этом, обманывают только себя. Следующей целью после России станет Китай», — констатировал он.

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