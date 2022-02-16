«Правящий класс США и его политический истеблишмент преследовали цель разбить Россию и установить господство над ней с самого момента окончания холодной войны, и они никогда не отказывались от этого.
Что особенно толкает капитализм США к войне с Россией прямо сейчас, так это его отчаянное желание контролировать прибыль от нефти и энергетики в глобальном масштабе. Гигантские нефтяные монополии США и банки Уолл-Стрита так и не оправились от обвала нефтяного рынка во время глобальной рецессии 2008-2009 годов», — утверждает активист.
Именно поэтому, уточнил он, Вашингтон в последние годы всеми силами стремится уничтожить такие страны как Венесуэла, Иран, Сирия и разумеется, Россия. Ведь все это независимые нефтедобывающие государства. В эту же логику, уверен Баттерфилд, укладывается и активное противодействие Вашингтона «Северному потоку-2».
«Те, кто думают, что Пентагон планирует остановиться на этом, обманывают только себя. Следующей целью после России станет Китай», — констатировал он.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.