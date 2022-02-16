По словам Баттерфилда, в этой части очень показательно дело американского расиста и нациста Крейга Лэнга, который пытал людей на Донбассе, убил двух граждан США, а сейчас скрывается от правосудия в Киеве.
«Это был момент прозрения для многих людей в Соединенных Штатах, которые не знали о связи между фашистским движением здесь и на Украине. Это яркое доказательство того, что люди здесь и в Донбассе имеют общий интерес в борьбе с неонацистами, считающими своих противников "быдлом" и "насекомым"», — ответил активист.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.