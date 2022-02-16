Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о том, что украинские ультраправые помогают тренировать и обучать американских белых расистов

Пропылесосили мусор. Эксперт о том, кто кроме Ельцина и Горбачева персонально виновен в развале СССР © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк Крейга Лэнга, который пытал людей на Донбассе, убил двух граждан США, а сейчас скрывается от правосудия в Киеве.

«Это был момент прозрения для многих людей в Соединенных Штатах, которые не знали о связи между фашистским движением здесь и на Украине. Это яркое доказательство того, что люди здесь и в Донбассе имеют общий интерес в борьбе с неонацистами, считающими своих противников "быдлом" и "насекомым"», — ответил активист.

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