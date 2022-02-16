Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд в интервью изданию Украина.ру прокомментировал последние статьи-расследования своих коллег об огромном влиянии украинских ультраправых, которые помогают тренировать и обучать американских белых расистов

«В течение нескольких лет после переворота 2014 года на Украине о неонацистах вообще не было разговоров за пределами левых и независимых СМИ вроде нашей газеты. Американским СМИ было запрещено упоминать об этом.

Однако после марша "Объединенных правых" в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, на котором было много случаев насилия со стороны правых, включая убийство участника контр-митинга протеста, для СМИ стало невозможно полностью скрывать "украинский след"», — заявил Баттерфильд.

Министр обороны Украины назвал единственный вариант атаки на Киев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Почему администрация Байдена помогает вооружать и проводить военную подготовку фашистам на Украине, у которых та же тактика и цели, что и расистов и фашистов, которые в прошлом году нападали на чернокожих, иммигрантов, евреев, мусульман и даже на Конгресс США?» — сказал он.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.