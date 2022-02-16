«В течение нескольких лет после переворота 2014 года на Украине о неонацистах вообще не было разговоров за пределами левых и независимых СМИ вроде нашей газеты. Американским СМИ было запрещено упоминать об этом.
Однако после марша "Объединенных правых" в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, на котором было много случаев насилия со стороны правых, включая убийство участника контр-митинга протеста, для СМИ стало невозможно полностью скрывать "украинский след"», — заявил Баттерфильд.
По его словам, расследование ФБР тогда показало, что по крайней мере одна из групп белых расистов тренировалась вместе с неонацистами на Украине. Между тем, заметил активист, разоблачительных статей об этом в американских СМИ куда меньше, чем нападок на РФ и республики Донбасса.
«Почему администрация Байдена помогает вооружать и проводить военную подготовку фашистам на Украине, у которых та же тактика и цели, что и расистов и фашистов, которые в прошлом году нападали на чернокожих, иммигрантов, евреев, мусульман и даже на Конгресс США?» — сказал он.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.