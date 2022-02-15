«На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — заявил Путин.
Шольц отметил, что недопустимо развязывать войну против Украины, его поколение не знало войн в Европе. На это Путин ответил, что в 1999 году были развязаны боевые действия против Югославии. Шольц же заявил, что там была опасность геноцида.
«То, что происходит на Донбассе в настоящий момент — это и есть геноцид», — сказал глава российского государства.