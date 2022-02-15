Президент РФ Владимир Путин заявил, что дискриминация русскоязычного населения закреплена на Украине законодательно. Его слова прозвучали на брифинге 15 февраля по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем

Путин высказался о просьбе Госдумы признать ДНР и ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Шольц отметил, что недопустимо развязывать войну против Украины, его поколение не знало войн в Европе. На это Путин ответил, что в 1999 году были развязаны боевые действия против Югославии. Шольц же заявил, что там была опасность геноцида.

«То, что происходит на Донбассе в настоящий момент — это и есть геноцид», — сказал глава российского государства.