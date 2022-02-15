Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Трехстороннюю контактную группу предложения по особому статусу Донбасса, что закреплено в Минских соглашениях. Об этом 15 февраля рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

Накануне Шольц, после визита в Киев, заявил, что Зеленский заверил его в том, что Украина представит свои предложения по решению конфликта в Донбассе, в том числе и об особом статусе этих территорий.

Канцлер ФРГ подтвердил, что украинская власть намерена предпринять данные шаги. На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России © stroicom_gelendzhik

«Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции и подготовке выборов», — заявил он.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.