Накануне Шольц, после визита в Киев, заявил, что Зеленский заверил его в том, что Украина представит свои предложения по решению конфликта в Донбассе, в том числе и об особом статусе этих территорий.
Канцлер ФРГ подтвердил, что украинская власть намерена предпринять данные шаги.
«Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции и подготовке выборов», — заявил он.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.