Украинская певица Марув (Анна Корсун) заявила в Instagram 15 февраля, что находится на поздних сроках беременности. Фанаты поздравили звезду, но не все ей поверили

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — написала Maruv.

Она добавила к записи снимки с фотосессии в обтягивающем черном латексе, как обычно, но в этот раз с заметным животом. У Mаruv нашли «синдром Волочковой» © Maruv

В комментариях друзья и поклонники поздравили певицу. Они предположили, что ребенок по знаку зодиака будет Близнецом или Скорпионом.

«Охренеть, вот это новость!», «Это потрясающая новость!!! Будьте счастливы!», «А ребёнок будет такой же латексный, как в клипе Komilfo?» — написали они.

При этом многие удивились, как ей удавалось так долго скрывать беременность, и заподозрили подвох.

«А как же все предыдущие видео и фото? Там же у вас ни намёка», «Омг, а как же концерты и американский тур в апреле?», «Это пранк», — предположили фанаты Mаruv.

Украинские радикалы критикуют Maruv за жизнь и карьеру на две страны, однако она игнорирует их выпады и предпочитает не отказываться от популярности в РФ.