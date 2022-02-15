Победительница украинского нацотбора на «Евровидение-2022» Алина Паш подделал справку о посещении Крыма. Такой вывод можно сделать из комментария пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко «Украинской правде» 15 февраля

В минувшую субботу Алина Паш победила в нацотборе на музыкальный конкурс. Она выступила с песней «Тіні забутих предків» (Тени забытых предков). Еще до начала отбора вокруг ее имени разгорелся скандал. Националисты обвинили ее в том, что она в 2015 году посещала Крым с территории РФ, в то время как на Украине въезд на полуостров считается законным только через украинские погранпункты. В ответ на это исполнительница продемонстрировала справку от Госпогранслужбы, согласно которой она въезжала в Крым по всем правилам. «Моральная проститутка». Националисты затравили победительницу украинского отбора на «Евровидение» © commons.wikimedia.org, Yurii Solodzhuk

Организатор нацотбора телеканал «Суспильне» приостановил дальнейшее продвижение Алины Паш на «Евровидение» и запросил подтверждения в погранслужбе.

По словам Демченко, его ведомство не выдавало никаких справок за таким номером, готовится официальный ответ на запрос вещателя.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий допустил, что нынешний скандал может стоить Украине участие в предстоящем «Евровидении». Это может произойти, если европейский вещательный союз сочтет, что на украинский отбор на конкур политизирован.