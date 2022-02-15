Россия с высокой степенью вероятности может вторгнуться на Украину, заявила в интервью телеканалу Sky News 15 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Такое заявление глава британского МИД сделала, несмотря на сообщение Минобороны РФ о начале возвращения войск в Южном и Западном военных округах после учений в пункты постоянной дислокации. В Британии назвали визит главы МИД в РФ позором дипломатии

«Я не видела сообщения, о которых вы говорите. Наши последние разведданные говорят о том, что вторжение может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе», — сказала Трасс.

По ее словам, Британия в ближайшие дни ждет отвлекающий маневр или провокацию перед началом «вторжения».

Трасс заявила, что Британия должна увидеть «полномасштабный отвод войск».

Ранее британский таблоид The Sun назвал час «вторжения» на Украину — 16 февраля, 3 часа ночи по Киеву.

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в агрессии против Киева и подготовке «вторжения». Западные СМИ каждый день публикуют фантастические планы, не имеющие ничего общего с реальностью. Кремль подчеркивал, что Россия никому не угрожает и проводит плановые учения на своей территории, в то время как ВСУ стягивают силы и технику в Донбасс, несмотря на соглашение о перемирии.