Из харьковского морга пропали личные вещи жертвы ДТП, в котором замешан украинский олигарх Александр Ярославский. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский на видео, опубликованном 15 февраля на сайте ведомства

Смертельное ДТП произошло вечером 9 февраля на трассе Чугуев-Мартовое под Харьковом. Автомобиль Mersedes сбил пешехода на переходе. Он скончался. На месте ДТП остались номерные знаки, которые принадлежат автомобилю из кортежа Ярославского. На следующий день в полицию с повинной пришел сотрудник компании олигарха, который якобы был за рулем и сбил человека. Позднее в МВД заявили, что это были ложные показания и провели обыск в офисе и доме Ярославского. Сам бизнесмен находится в Лондоне, куда якобы он планировал уехать заранее для встречи с семьей.

По словам Монастырского, из морга была похищена одежда погибшего. По данному факту были проведены 11 обысков и возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии улик. Удачный момент взять под контроль Харьков: эксперты о ДТП с кортежем Ярославского

«Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявления о возможной агрессии РФ, а есть только отдых или частное дело. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов», — сказал министр.

Ранее несколько крупных украинских бизнесменов вылетели за пределы Украины. Это совпало с новостями западных СМИ о будто бы скором «вторжении» РФ, которое опровергают в Москве.