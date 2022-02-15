Заявление Владимира Зеленского об объявлении 16 февраля Днем единения не нужно воспринимать всерьез, сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии каналу CNN 15 февраля

Ранее Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины. Он призвал украинцев вывесить национальные флаги, надеть сине-желтые ленты и показать всему миру единство Украины.

Журналист CNN заявил, что решение Зеленского вызвало шок на Западе. «День вторжения»: Зеленский готовит сюрпризы - СМИ © пресс-служба президента Украины

Подоляк пояснил, что к заявленным планам стоит относиться с иронией.

В СМИ заявили, что Киев выбрал «странное время для сарказма». По сообщению Bloomberg, посл ироничного заявления Зеленского на бирже стоимость ценных бумаг резко упала, а нефть поднялась в цене.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.