Депутат фракции Петра Порошенко «Евросолидарность» Николай Княжицкий и экс-спикер Верховной Рады, глава МФО «Разумная политика» Дмитрий Разумков раскритиковали решение Госдумы РФ о направлении президенту Владимиру Путину обращения о признании ЛДНР. Об этом сообщает Интерфакс-Украина 15 февраля

«Думаю, что таким образом он (президент Путин. — Ред.) разрывает Минские договоренности. Россия фактически выходит из всех Минских договоренностей, и надо искать новые форматы, и это зависит от власти, для того, чтобы мы возвратились в оккупированные территории», — заявил член партии Порошенко Княжицкий.

В свою очередь Разумков заявил, что «временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей так же, как и территория Крыма, — это территория независимой Украины».

Разумков пообещал, что Киев обратится по поводу проекта о признании ЛДНР к международным партнерам. Госдума приняла обращение о признании ЛДНР, слово за Путиным © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

При этом две фракции Верховной Рады — "Европейская солидарность" и "Голос" — потребовали введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о необходимости признания ЛДНР.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Государственный Думы поддержали проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Документ передан президенту.

Россия — участница нормандского переговорного формата по ситуации на Украине, она не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и Минских соглашений. Москва не раз подчеркивала, что Киев уклоняется от выполнения соглашений.